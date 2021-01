Astuce : Comment se remettre au sport après les fêtes ?

Adieu les kilos superflus

Après une période de fête chargée on doit se préparer au retour de l'été. Pour fondre et sculpter nos muscles on peut se servir de sac à patates. François Thiébot de la Ferme aux 5 saisons à Flamanville nous donnes une belle série d'exercices pour être musclé comme lui. Des conseils en normand et avec humour.

D'autres histoires et aventures

On retrouve tout au long de l'année François Thiébot à la Ferme aux 5 saisons à Flamanville dans la Manche pour découvrir la vie de ferme à travers des contes et des légendes. François vous attend bien entouré avec : Miètte la réceptionniste Basset Hound, Mièlle la vache, Fifi l’ânesse doyenne.

