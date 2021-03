Conte : Le lapin et le renard vont-ils devenir amis ?

C'est l'histoire d'un renard sans amis et d'un lapin sans amis non plus. Quelle va être leur réaction en se croisant dans la forêt ?

Une forêt incroyable

Il n'y a pas que l'Homme qui peut avoir une vie sociale, les animaux aussi. Malheureusement ce petit lapin là se sent terriblement seul depuis quelque temps. Un peu plus loin dans son terrier, le renard (un goupille) n'a pas d'amis non plus. Tous deux aimeraient partager leur vie avec une personne de confiance, peu importe la race.

Un beau jour alors que lapin termine son marché, sur le retour en direction de sa maison, il croise renard. Une amitié impossible quand on se fie à la chaîne alimentaire, mais un miracle est-il possible ?

Un conte signé François Thiébot

Dans sa bibliothèque François Thiébot, conteur/paysan de la ferme aux 5 saisons à Flamanville à plus d'une centaine de contes et légendes en normand. Quelques-unes sont des créations.

Dans la ferme de François il existe une multitude d'activités. Pour les plus petits mais aussi les plus grands. Sur place : ferme pédagogique, activités autour du pain, faire des crêpes, semer du blé, le golf paysan, ramasser le pomme et faire son propre jus.

François Thiébot pendant une animation - Ferme aux 5 saisons

