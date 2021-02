Ferme : Que doit-on faire quand notre cheval est malade ?

Sans lui rien ne se passe

Le cheval c'est l'animal qui fait tourner la ferme. C'est une force de la nature dont il faut prendre soin. Mais parfois, comme n'importe qui, le cheval peut tomber malade. Il faut vite le remettre debout au risque de perdre de précieux jours de récoltes.

Une histoire rigolote

Justement ça rappelle une histoire à notre conteur/paysan normand François Thiébot de la ferme aux 5 saisons à Flamanville.

Pierre et Catherine avaient un cheval dans leur ferme. Un beau jour il tombe malade. Impossible pour lui de se relever. Les fermiers sont donc obligés d'appeler le vétérinaire pour ne pas perdre de temps. Le verdict tombe : "Si le cheval n'est pas debout dans 2 jours, il faudra l'abattre".

Le cheval, aidé de son ami le cochon, va-t-il se relever ?

Vous avez dit "FUN" ?

Oui oui. On passe des journées merveilleuses dans la ferme aux 5 saisons à Flamanville. Des activités pour petits mais aussi pour les grands : ferme pédagogique, activités autour du pain, faire des crêpes, semer du blé, le golf paysan, ramasser le pomme et faire son propre jus, contes et légendes en normand, restauration rapide mais locale, rire et sourire. Tout est au programme de votre journée.

