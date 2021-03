Histoire : Ces 2 docteurs n'arrêtent pas de se chercher des noises

Un médecin qui n'en peut plus

Nous sommes dans le canton des Pieux dans les années 1900. Un vétérinaire et un médecin ne s'entendent pas du tout. Jusqu'au moment où le vétérinaire tombe malade et doit faire appel au médecin. Comment va se finir cette histoire ?

Une histoire sans fin

Des histoires vraies

Les histoires que nous contes François Thiébot de la ferme aux 5 saisons à Flamanville dans la Manche sont inspiré des histoires que lui racontait son père. Mais aussi de la vie de tous les jours, de la ferme, de la campagne. Cette inspiration donne une réelle dimension à toutes ses histoires. Ses contes et légendes ont un goût de reviens-y.

Vous avez vu ce cadre ?

C'est une ferme sublime qui vous accueille à Flamanville. Quand vous passerez les portes, vous ne manquerez pas de croiser la chienne/réceptionniste Miette, la vache Mielle, l'ânesse doyenne Fifi, mais surtout notre conteur/paysan François Thiébot.

François Thiébot pendant une animation sur le pain - Ferme aux 5 saisons

Une journée ne suffit pas pour faire toutes les activités pour la famille. Il y a la ferme pédagogique, les activités autour du pain, comment faire des crêpes, comment on sème du blé, le golf paysan, ramasser le pomme et faire son propre jus. C'est aussi l'occasion de manger locale et bien.

