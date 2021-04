Langue régionale : Vous aussi apprenez à parler comme un paysan normand

L'avez-vous déjà remarqué ?

Pour gagner du temps, parfois le paysan normand emmène toutes ses bêtes dans les prés (vaches, chevaux, moutons, brebis, etc...). Mais quand il faut n'appeler que les vaches par exemple, comment fait-on ?

Les paysans normands ont mis aux points différents cris pour rappeler les bêtes. Encore très utilisés aujourd'hui, notre conteur/paysan normand François Thiébot de la ferme aux 5 saisons à Flamanville nous propose de les découvrir.

Un patrimoine unique

Ce savoir-faire propre à la Normandie on peut le retrouver à la ferme aux 5 saisons de François Thiébot. Non seulement on peut apprendre la langue normande à ses côtés, mais on peut aussi profiter d'un agréable moment en famille grâce à toutes les activités sur place : Le golf paysan, l'atelier pain, la fabrication du jus de pomme, découvrir la ferme pédagogique, faire des crêpes, semer du blé et tout simplement s'amuser.

Atelier traite des vaches - Ferme aux 5 saisons

Pour plus d'informations rendez-vous sur :

Le site internet de la ferme : La ferme aux 5 saisons

La page Facebook : de la ferme

La page Facebook : du golf paysan