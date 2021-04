Monstre : Qui pour sauver le Cotentin de cette bête immonde ?

Une faille disparu

Le Trou Baligan se trouvait au pied du Cap de Flamanville, c'était une faille dans la falaise de plus d'une centaine de mètres qui a malheureusement disparu avec l'arrivée de la centrale nucléaire.

L'entrée du Trou Baligan, dans les années 1970 - Wikimanche

Un trou terrifiant

Pour Louis Thomas Ragonde, écrivain journaliste Manchois du 19ème siècle dans Mémoires sur les antiquités celtiques de l'arrondissement de Cherbourg.

Quand on pénètre dans cette grotte, on éprouve un certain sentiment d'effroi ; d'abord en voyant au-dessus de sa tête, collés dans le sable de la voûte, d'énormes blocs de granit semblables à ceux qui pavent le fond de la grotte ; ensuite par un singulier effet d'optique, en voyant les flots de la mer qui s'avancent en lames furieuses comme pour vous engloutir...

Une légende monstrueuse

Dans les années 450, un monstre terrifiant (qui semblait être un dragon) terrifiait la population locale en dévorant des enfants. Aujourd'hui c'est François Thiébot, notre conteur paysan de La ferme aux 5 saisons à Flamanville qui nous raconte cette légende en normand.

Bientôt la réouverture

Avec l'épidémie de COVID, la ferme aux 5 saisons est fermée, mais elle devrait bientôt rouvrir pour les beaux jours. L'occasion de faire de belles sorties avec toute la famille. Sur place : Ferme pédagogique, restauration équitable et locale, atelier pain et jus de pomme, golf paysan et tellement d'autres choses.

Un veau à la ferme aux 5 saisons - Ferme aux 5 saisons

Pour plus d'informations rendez-vous sur :

Le site internet de la ferme : La ferme aux 5 saisons

La page Facebook : de la ferme

La page Facebook : du golf paysan