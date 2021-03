Pâques : On vous révèle le secret des poules et des œufs en chocolat

François Thiébot nous dit enfin la vérité

On sait tous que pour qu'il y ait un poussin dans un œuf, la poule a besoin d'un coq. Une fois que le coq a semé les petites graines dans la poule il faut 21 jours avant de voir éclore la coquille. Mais avant Pâques comment les poules font-elles pour pondre des œufs en chocolat ?

Notre conteur/paysan François Thiébot de la ferme aux 5 saisons à Flamanville nous raconte. Il suffit en réalité de remplacer le blé par quelques pépites de chocolat et les donner manger aux poules et aux coqs. Quand Pâques arrive les enfants n'ont plus qu'à courir chercher les œufs que les poules auront pondus.

Une journée placée sous le signe de la joie

Chaque année à la ferme aux 5 saisons à Flamanville est organisé une chasse aux œufs géante. Cette année elle se déroule le lundi 05 avril. Malheureusement elle est déjà complète. Mais François Thiébot ne vous laisse pas tomber et organise une nouvelle chasse aux œufs le dimanche 04 avril.

La nouvelle date enfin annoncée - La ferme aux 5 saisons

Pensez à réserver pour vous rendre sur place et profiter d'une sublime journée en famille.

Pour plus d'informations rendez-vous sur :

Le site internet de la ferme : La ferme aux 5 saisons

La page Facebook : de la ferme

La page Facebook : du golf paysan