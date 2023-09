André Cariou, les peintres ont magnifié les goémoniers bretons à travers la peinture

"L'or brun des faucheurs de la mer" sort chez Coop Breizh, un panorama riche d'histoires, de peintures, de textes de voyageurs sur ces hommes et femmes qui pour se chauffer, enrichir leur lopin de terre, tirer la soude et l'iode des algues du littoral se sont faire faucheurs de goémon.

Spécialiste de la peinture de l'Ecole de Pont-Aven et en particulier de Gauguin, il a aussi publié sur la peinture de Max Jacob le poète quimpérois et Jean Moulin, sous-préfet de Châteaulin (29) et amoureux des arts : André Cariou, historien de l'art, conservateur en chef du patrimoine a été directeur du Musée des beaux arts de Quimper durant 30 ans. Il publie en septembre 2023 "L'or brun des faucheurs de la mer" aux éd. Coop Breizh où il rend hommage aux goémoniers, ces Bretons et Bretonnes, à la fois marins et paysans. Et à travers ce livre riche de 350 reproductions, c'est un hommage aux peintres qui entre 1830 et 1950 - de Eugène boudin à François Péron en passant par Gauguin ou Mathurin Méheut - ont représenté ces pêcheurs, ramasseurs, faucheurs d'algues.

André Cariou nous montre à travers les peintures, les outils, les méthode de ramassages, les animaux de travail, les étapes jusqu'au goémon brûlé des grèves d'Ouessant au Pays Bigouden, de Névez aux falaises de la Pointe du Raz, et très peu dans le Pays Pagan et l'archipel de Molène quasiment ignorés des peintres. Dans "Fier de ma Bretagne", André Cariou évoque son coin préféré à la chapelle de St-They à la pointe du Van (29), son amour de la cuisine japonaise aux algues et vous fait écouter "Les goëmons" de Serge Gainsbourg, une chanson de 1962 dont les paroles sont reproduites en 3e de couverture du livre "L'or brun des faucheurs de la mer", un texte écrit en souvenir de Dinard où le chanteur venait à l'âge de 10 ans accompagner son père pianiste.