Bleunwenn, la chanteuse morbihannaise du groupe pop breton Vindotalé qui sort "Hunerez Ar Bal"

Le quatuor folk rock et pop revisite le répertoire celte et écrit une nouvelle page de la musique actuelle avec de nombreuses compositions autour de la terre, la mer et les créatures de Bretagne.

Après "Tan", le premier album du groupe "Vindotalé" sorti 2020, le groupe de pop-rock celtique devient un quatuor et revient avec un nouvel album "Hunerez Ar Bal", allusion au poème de Rimbaud "Le dormeur du val": 10 nouvelles chansons composées par le groupe (avec une mélodie traditionnelle écossaise) et des textes chantés en Français, Breton, Anglais et Gaëlique essentiellement écrits par Bleunwenn Mevel, la chanteuse du groupe.

Celle qui a par le passé chanté avec Tri Yann, Dan Ar Braz ou Carlos Nuñez poursuit la belle avanture pop celtique de Vindotalé avec Gwenolé Lahalle à la guitare, chœurs et aux compositions (Carré Manchot, Annie Ebrel, Yann-Fañch Kemener...) et l'arrivée de Stéphane de Vito à la basse (Ar Re Yaouank, Pat O'May, Jacques Pellen, HiKS), Benoit Guillemot à la batterie (HiKS, Youn Kamm) et deux invités : Willy Pichard à la vielle et Clément Le Goff à la veuze (Yann Fañch Kemener) et Fañch Bihan-Gallic au chant en gaëlique

Hunerez ar Bal, le nouvel album du groupe Vindotél - AZTEC Musique

Les textes que signe Bleunwenn la chanteuse de Pontivy installée à Malestroit sont beaucoup plus nombreux que sur le 1er album et évoquent beaucoup les éléments, la terre, la mer, les créatures, viltansoù et autres collaborateurs de satan.