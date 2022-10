Bernard Rio, le spécialiste breton des saints ouvre les "Portes du sacré" dans son nouveau livre

"Les Portes du sacré" éclaire le visiteur des églises, chapelles et sanctuaires bretons à la lumière de la géologue, de l'orientation astronomique, des sources souterraines et des rituels locaux.

Historien, romancier et journaliste né dans le Morbihan à Hennebont, Bernard Rio vit à Lanvaudan (56). Ce fin connaisseur de l’art sacré, des légendes, du patrimoine breton mais aussi de l'environnement est l'auteur de plus de 50 ouvrages dont le fameux "Le livre des saints bretons" ou "Voyage dans l'au-delà" qui a reçu en 2014, le prix histoire de l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire. Il dirige la publication de son dernier ouvrage "Les portes du Sacré" avec 3 scientifiques qui vient de sortir aux éditions Ar Gedour. 500 pages et de nombreuses photos pour plonger dans l'esprit des bâtisseurs.

Avec Loïc-Pierre Garraud (architecture et histoire des lieux), Alain Perrot (géologie, géobiologie, forces telluriques) et Jean-François Le Roux (orientation et relevés astronomiques de lever et coucher de soleil), Bernard Rio nous invite à une approche différente qui invoque aussi la course du soleil, la qualité des sols sur lesquelles sont édifiées les chapelles, afin mieux connaitre la géographie sacrée des édifices bretons du 9e au 18e siècle et nous propose à une lecture symbolique (faisant appel aussi aux 4 éléments terre, eau, air et feu). Chez les bâtisseurs des édifices sacrés anciens, rien n'est laissé au hasard par les architectes, l'église est le lieu entre ciel et terre !

Il répond à ces questions étonnantes : pourquoi y a t-il parfois jusqu'à 6 portes d'entrée dans une église ? Pourquoi plusieurs sources se croisent sous une chapelle et alimentent les fontaines dédiées aux saints ? Pourquoi les fonts baptismaux sont-ils placés au nord-ouest, des sanctuaires, à l'entrée des églises à gauche ? Qu'est ce que sont les puits des âmes, les marteaux bénis, les rites de fécondité qui gravitent autour de ces lieux religieux ?

28 chapelles, églises, cathédrale des cinq départements bretons sont aussi mises en valeur avec plans et photos éclairant orientation, situation, géobiologie, rituel local et légende fondatrice locale, comme à La chapelle des Sept-Saints à Vieux-Marché (22) au prieuré Saint-Jean de Béré à Châteaubriant (44) à L'église de Saint-They à Cleden cap-Sizun (29), à La cathédrale saint-Samson à Dol-de-Bretagne (35) ou à La chapelle Sainte-Barbe au Faouët (56).

"Les portes du Sacré" est en vente exclusive chez "Ar Gedour" jusqu’au 31 octobre puis en librairie à partir du 1er novembre 2022. Bernard Rio est Mercredi 26 octobre en conférence signatures à 18 h à l’espace Ouest-France à Rennes. Vendredi 28 octobre en conférence-signatures à 20 h à l’Espace Saint-Louis à Lorient. Samedi 29 octobre au salon du livre de Carhaix de 10h à 17 h au stand Ar Gedour. Samedi 29 octobre en conférence-signatures à 18 h à la librairie Le Marque-Page à Quintin. Dimanche 30 octobre en rencontre signatures au salon du livre de Carhaix de 10h à 18h.