Joël Cornette, l'historien Brestois pour les nuls

Historien spécialiste notamment de l'ancien régime et du 17e, Joël Cornette a publié en 2022 " L'Histoire de la Bretagne illustrée pour les Nuls" aux éditions FIRST et "Anne de Bretagne" aux éditions Gallimard en 2021

L'historien Joël Cornette au Festival Interceltique en 2015 - XIII from TOKYO - Creative Commons