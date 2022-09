Loeiza Beauvir, comédienne et chanteuse des Monts d'Arrée

L'aventure Barba Loutig, continue et évolue ! Ce quatuor féminin au départ, basé sur le chant polyphonique et les percussions avec toujours Loeiza Beauvir, Lina Bellard et Elsa Corre, est devenu un quintet depuis l'été 2022 par Youenn Lange (chanteur et sonneur) et Jean-Félix Hautbois (chanteur et percussionniste), s'aventurant toujours par le répertoire chanté de haute et basse Bretagne, sur des chemins différents avec des arrangements enrichis.

Loeiza Beauvir fait partie depuis les débuts de ce groupe qui s'est formé avec suite à la Kreiz Breizh Akademi #4 d'Erik Marchand, elle se formant notamment à la polyphonie en Albanie. La jeunesse musiclae de la chanteuse qui vit depuis très longtemps dans les Monts d'Arrée, s'est faite à la maison en écoutant du jazz qu'écoutait beaucoup sa maman, la voix d'Ella Fitzgerald, notamment. Et d'un autre côté la guitare d'Alexandre Lagoya. Loeiza s'est d'ailleurs un temps essayé à la 6 cordes, son père étant professeur de guitare.

Doubleuse en breton pour des films d'animation, des séries TV ou des films avec Dizale, Loeiza Beauvir est aussi comédienne au sein de la compagnie de théâtre en breton Teatr Piba, où elle a été aussi costumière. Une formation de couturière l'a amené aussi sur le tournage du premier long-métrage en langue bretonne "Lann Vraz" de Soazig Daniellou. Avant de laisser cette voie, il y a 6 ans pour se consacrer au chant et au théâtre.

Le choix musical de Loeiza Beauvir : Les poitevins de Ciac boom

"L'homme sans tête" est un album de chanson à écouter en français et en patois poitevin du groupe Ciac boum, un groupe très réputé dans le monde des bals folk, que Loeiza Beauvir a croisé souvent en haute Bretagne ou dans le nord de la France. Leur musique à écouter est une découverte pour la chanteuse.