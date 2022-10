Mickaël Derrien, le chenapan saxophoniste du groupe Ampouailh qui sort "Dasson" leur nouvel album

Le groupe Ampouailh fondé en 2004 fête le 28 octobre la sortie de son 4e album "Dasson" qui met à l'honneur les terroirs fañch, fisel et vannetais et de nouvelles résonances grâce au violon, nouveau venu dans ce quintet de fest-noz.

Vous les avez vus cet été au Festival de Cornouaille à Quimper ou au Festival interceltique de Lorient, le groupe Ampouailh fête ce vendredi 28 octobre la sortie de son 4e album "Dasson". L'un des 5 "chenapans" du groupe de fest-noz fondé en 2004, Mickaël Derrien - le saxophoniste originaire de Laniscat (22) évoque les nouvelles résonances (dasson en breton) de la musique de sa formation née en pays Fañch en centre-Bretagne et qui a accueille depuis 2 ans la violoniste de Locmiquélic (56) Yuna Léon, qui compose sur le titre "Serr-noz".

"Dasson" contient une suite plinn en grande partie traditionnelle enrichie de l'apport de Simon Lotout (bombardes). Un terroir toujours à l'honneur pour Ampouailh, puisque les membres du groupe viennent de Laniscat, Sainte-Tréphine (22), Canihuel (22) et qu'ils ont créé une nouvelle structure professionnelle, Tud Yaouank à Saint-Nicolas du Pelem. Mais les 11 titres instrumentaux de l'album sont surtout des compositions du groupe, notamment de la main du guitariste Heikki Bourgault (valse, cercles, polka...) ou l'hanter-dro "Gwagenn" écrit avec le saxophoniste Mickaël Derrien qui signe aussi "Skañv", une mazurka dédiée à ses enfants.

"Dasson", le nouvel album d'Ampouailh sort le vendredi 28 octobre 2022 - Coop Breizh / Tud Yaouank

On trouve aussi sur ce 4e album deux mélodies à écouter comme la gwerz "Ar paour" que chantait Élodie Botrel et qui était au répertoire de Yann-Fañch Kemener, qui avait eu l'occasion de chanter avec Ampouailh, mais aussi "An Universite", une mélodie militante du pays Fisel de Maodez Kerjean, géologue, danseur et chanteur de Rostrenen (22) disparu en 2021, qui défendait la création d'une université en Centre-Bretagne.

Ampouailh fête la sortie de son album "Dasson" à la Salle Ti ar Pelem à 21h ce vendredi 28 octobre 2022 à Saint-Nicolas-du-Pelem (22) avec le duo Ewen Couriaut (Saxophone) et Thibault Lotout (Accordéon diatonique et fondateur d’Ampouailh), Loened Fall, Piel-Morice (flute et accordéon) et Plantec. Le groupe sera en fest-noz à Quimperlé samedi 29 octobre avec Ruz Réor, Bagad Bro Kemperle...