Peut-on sentir un parfum en écoutant une voix, interroge le Quimpérois Bruno Fourn

"Le Parfum et la Voix, une rencontre inattendue" aux éd. Odile Jacob est le premier ouvrage de Bruno Fourn, écrit avec Annick Le Guérer, spécialiste du parfum : Pour la première fois, un livre s'intéresse aux liens entre la voix et les senteurs

"En breton on ne respire pas un parfum de fleur, on l'entend explique le chanteur Denez"

C'est un livre étonnant qui vient de paraitre fin novembre 2022 aux éditions Odile Jacob qui interroge les liens physiques, sensuels, sacrés, neurologiques, affectifs entre la voix et le parfum-odeur. "Le Parfum et la Voix, une rencontre inattendue" est signé d'un Quimpérois photographe, collectionneur, passeur d'art et de lettres. Bruno Fourn a notamment entretenue des correspondances avec Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Léopold Sédar Senghor ou Alain Robbe-Grillet) et depuis 10 ans, il est chargé du patrimoine culturel de la maison des illustres "Max Jacob" à Quimper, maison natale du poète, romancier et peintre labellisée en 2016, où sont venus Christian Dior, Charles Trenet ou Pablo Picasso.

Voix et parfum sont des marqueurs de l'absence, selon Catherine Deneuve qui évoque sa sœur disparue Françoise Dorléac

"Le Parfum et la Voix, une rencontre inattendue" écrit avec Annick Le Guérer, chercheuse, philosophe et spécialiste de l'odorat et des parfums.