Chantal Delangle-Müller, bénévole pour l'accès des handicapés à la navigation

Le réalisateur Thierry Salvert : cercles celtiques, havres de paix pour les homos

Le Douarneniste coréalise avec Kenan an Habask "Et en plus, ils dansent !" qui sort le 8 avril, un film de 52 minutes qui donne la parole à 4 bretons de 30 à 60 ans qui osent parler de leur homosexualité et comment par les cercles celtiques ils ont trouvé un havre de paix, d'épanouissement.