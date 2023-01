Émilien Robic, le clarinettiste de Meslan (56) du trio Fleuves

C'est l'un des groupes les plus demandés de la scène bretonne aujourd'hui et l'un des plus appréciés avec son mélange de musique électronique et de danse bretonne traditionnelle capable de transformer un parquet de fest-noz en piste de rave party.

Fleuves, le trio finistérien et morbihannais qui vient de fêter se 10 ans est au Freiz noz samedi 7 janvier le fest-noz du cercle Bleunioù Sivi de Plougaste-Daoulas (29). Composé des Brestois Samson Dayou (bassiste) et Romain Dubois (clavier Rhodes très prisé de la musique des années 70 et aux programmations) et du clarinettiste du pays du Roi Morvan (56) Émilien Robic notre invité. andro, fisel ou riqueniée, c'est le groupe qui manquait à la danse bretonne.

Au départ, Émilien Robic qui a appris à danser et jouer du biniou au cercle celtique du Croisty, se met à la clarinette et son mode centre breton au contact de Régis Huiban ou Julien Le Mentec qui font aussi partie du cercle. Il joue dans Kentañ avec son cousin Samson Dayou (passé aussi par le rock et le jazz/rock), mais le clarinettiste est aussi Champion de Bretagne aux sonneurs de Gourin en 2012 en duo libre, avec son compère Romain Dubois au clavier et qui vient aussi de la musique traditionnelle.

Fleuves en fest-noz le 7 janvier au Freiz noz à Plougastel-Daoulas (29), le 15 avril au 50e Kan ar bobl à Pontivy (56), le 5 mai au Cac à Concarneau avec N'Diaz pour leur création commune Suprême Folklore 2023, qui sera aussi donnée à la Saint-Loup à Guingamp cet été.

La succès story de Fleuves, vous la connaissez : des grands concerts aux Charrues, au FIL, au Cornouaille, aux festivals Yaouank et aux Transmusicales à Rennes mais aussi à Jazz à Vienne (38). Mais aussi un premier album en 2016 (Prix Coup de cœur du jury du Prix Musical Produit en Bretagne), un deuxième en 2019 Prix du jury du Grand prix du disque du Télégramme et un EP 4 titres "Odyssea" en breton et en français en juin 2021 avec la chanteuse Sarah Floc'h.