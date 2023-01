Exclu : écoutez le nouveau single de Ladylike Lily avant son nouvel album et un spectacle de théâtre d'ombres

Orianne Marsilli, la chanteuse de Scaër (29) connue sous le nom de Ladylike Lily est une artiste que France Bleu Breizh Izel suit depuis 12 ans. Si elle a d'abord chanté en anglais avec des airs de Maggie Reilly (Mike Oldfield) ou Kate bush, joué au charrues en 2010 ou au Printemps de bourges, c'est en français qu'elle a tournée avec Miossec, avant de se consacrer au spectacle musical tout public. Elle sort un nouvel album "Les graines oubliées" le 3 mars 2023.

Écoutez ici en exclu "Le ciel en émoi", le nouveau single de Ladylike Lily qui sortira le 10 février

Avec "Echoes" son précédent projet Ladylike Lily avait avait l'unanimité auprès des enfants et des grands avec son personnage de Lily partie à la recherche des couleurs perdues et interdites, un voyage initiatique pour une petite fille qui grandit et prend conscience de sa condition féminine, Pour "Les graines oubliées", Ladylike invente une histoire parallèle pour Lily qui cherche un remède pour sa maman malade. Un conte féministe et écologique qui rend hommage aux sorcières, capables de soigner avec les plantes, celles qui ont été pourchassées, condamnées, tuées.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le coin préféré de Ladylike Lily : l'Isole à Scaër

Elle qui a fait son lycée à Quimperlé et fait une fac d'anglais à Rennes, installée aujourd'hui dans la baie de Saint-Brieuc (22), c'est à Scaër où elle a passé son enfance, née de parents tous deux musiciens, touché sa première guitare à 10 ans, que LadyLike Lily aime se retrouver sur les bords sauvages de la rivière Isole. C'est là qu'il y a 20 ans elle a fait son premier concert ska-punk.

Avec "Les graines oubliées" son nouveau projet, l'artiste Finistérienne montre toutes les facettes de son talent : chanteuse, guitariste, compositrice, vidéaste, marionnettiste, créatrice de papiers découpés et teints avec des encres et peintures végétales.