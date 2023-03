Gweltaz Adeux, pionnier du rock celtique et chanteur de B.R.E.T.O.N.S. qui sort son 1er album

Chanteur et guitariste breton révélé dans les années 80 par son groupe EV en chantant en breton en français et en finnois sur du rock et de la new-wave, Gweltaz Adeux a poursuivi une carrière solo et rejoint une nouvelle aventure musicale assez folle avec le collectif de 15 artistes B.R.E.T.O.N.S.

Le chanteur de B.R.E.T.O.N.S. Gweltaz Adeux - Laurent Tacher

Fondé en 2019 avec chant, guitares, accordéon, basse, binious, cornemuses et ses 2 batteries, B.R.E.T.O.N.S. envoient du bois ! Un hommage aux trad bretons, mais aussi aux groupes qui ont participé au revival culturel de la Bretagne dans les années 70, 80 et 90 : Alan Stivell, Ar Re Yaouank, Soldat Louis ou Armens. Et un clin d'œil aux Pogues ou à ACDC. On trouve aussi dans leur 1er album qui sort le 17 mars une bonne place aux groupes qui le composent, les Rennais trad, rock et rap de Digresk et les Nantais folk-rock de Kervegans. Font partie également du collectif, le sonneur de Soldat Louis et Dorcha Cobs Anthony Masselin et l'ex d'EV le chanteur Gweltaz Adeux. Les 15 artistes du collectif B.R.E.T.O.N.S - Laurent Tacher Le groupe B.R.E.T.O.N.S. sera en concert au festival Les petites folies à Lampaul-Plouarzel (29) le 26 mai 2023