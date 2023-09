Gwennyn chante en breton à Paris le 22 septembre avec "Nos régions ont des chansons"

La chanteuse née à Rennes et qui a grandi à Argol (29) chante avec des artistes corses, basques ou Alsacien pour réclamer une plus grande place des langues régionales dans les média. Elle évoque aussi son actualité 2023-2024 entre tournée et nouveau spectacle.

2 ans après la sortie de son 7e album électro-pop-rock celtiques "Immram", un voyage mythique et intérieur qui était aussi un hommage aux femmes, Gwennyn rappelle dans "Fier de ma Bretagne" qu'elle a toujours été soutenue par France Bleu Breizh Izel, mais n'est pas diffusée sur les radios nationales. La chanteuse participe à "Nos régions ont des chansons" qui propose la 1ere édition de "Kanta kanañ" le 22 septembre à l'Alhambra à Paris, un évènement chanté pour demander des quotas de chansons en langues régionales à la radio et à la télé. Avec Anne Etchegoyen (chanteuse basque au disque d'or), Patxi Garat (Star Academy en 2003), l'Occitan Eric Fraj, l'Alsacien MATSKAT ou la Corse Francine Massiani (Corsu mezu mezu avec Patrick Fiori).

Gwennyn qui tourne en Europe depuis plus de 10 ans, en Asie depuis 2017 et au Brésil en 2021, fait une tournée en Allemagne de 12 dates du 19 janvier au 2 février, elle chantera aussi en Suisse et pour la première fois au Luxembourg. La chanteuse évoque sur France Bleu Breizh Izel les histoires des Lavandières et de la mythologie celtique qui passionnent les Allemands, décrit son coin préféré "Karreg an tan", la Roche du Feu, en Gouézec (29) et son amour de la poésie d'Anjela Duval et de l'Écossais Kenneth White disparu cet été. La chanteuse dévoile aussi son projet pour 2024 : un nouveau spectacle avec des danseurs hip-hop bretons, des conteurs, des brodeurs. Une idée née de son travail de création musicale avec son complice Patrice Marzin pour l'ultime défilé de Pascal Jaouen, le créateur breton qui quittait en 2022 la direction de l'école de Broderie qu'il a créé à Quimper.

La chanteuse bretonne Gwennyn est en concert le 21 octobre à Milizac à la salle Ar Stivell (29).