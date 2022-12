Jack Titley, le chanteur et guitariste de Glomel champion du monde de blues

Red hot chili Peppers, Robbie Williams, Kungs, Soprano... Les Charrues ont annoncé leur programmation 2023 du 13 au 17 juillet à Carhaix avec également The Wacky Jugs, le groupe breton de blues programmé par la Fiselerie de Rostrenen sur la scène Gwernig le vendredi 14 juillet le même jour que Blur, Aya Nakamura ou Shaka ponk.

Le groupe breton The Wacky Jugs de Glomel, Pontivy et Douarnenez est composé de Gurvan Leray à l'harmonica, Jonathan Caserta à la contrebasse et à la basse, Rowen Berrou à la batterie, Pascal Cuff à l'accordéon chromatique et Jack Titley, chanteur, joueur de guitare, mandoline et banjo. Sélectionné parmi 80 groupes en France, ils ont joué pour la finale mondiale aux Etats-Unis à Memphis et remporté à la barbe des Américains le premier prix de l’International Blues challenge le 11 mai 2022, une première pour un groupe européen et donc breton !