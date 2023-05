Jean-Michel Le Boulanger rend hommage à ses Bretagne(s) dans "Mon pays dans le ciel"

Le douarneniste originaire de Saint-Agathon (22) rend hommage aux personnes et aux lieux qui ont marqués son enfance, son éducation familiale et scolaire, ses métiers et sa propre expérience de la Bretagne. "Mon pays dans le ciel" suivi de "Stèles" vient de paraitre en mai aux Éditions Goater.

Le romancier et essayiste qui fut président des Fêtes maritimes de cette ville portuaire de 2000 à 2010, puis conseiller régional de Bretagne de 2010 à 2021, questionnait les identités dans "Être breton ?", celui qui est le nouveau président depuis 2021 du Festival Étonnants voyageurs à Saint-Malo rend hommage aux écrivains, musiciens, politiques célèbres mais aussi aux inconnus, copains d'études et membres de sa famille du Trégor et aux lieux en Bretagne qui l'on marqués, dans son nouvel ouvrage "Mon pays dans le ciel", suivi de "Stèles" vient de paraitre le 5 mai 2023aux Éditions Goater.

Entre souvenirs et réflexions littéraires ou poétiques, Jean-Michel Le Boulanger salue aussi bien ses copains fils d'ouvriers du collège en Moselle que Jean-Yves Le Drian président de la Région Bretagne. Et dans le désordre Neil Young, Alan Stivell, mais aussi le kabik, les manifs de Plogoff et ses lectures du club des cinq au Briochin Louis Guilloux en passant par la poétesse trégorroise Anjela Duval. L'écrivain qui en 2013 questionnait les identités dans "Être breton ?" prix du Livre produit en Bretagne en 2014, parle ici de la Bretagne comme d'une expérience, un territoire qui s'agrandit, s'approfondit au fil d'un vie.

Le choix musical de Jean-Michel Le Boulanger : Neil Young

Neil Young, un artiste phare de la folk qui a marqué l'adolescence de Jean-Michel Le Boulanger qui avoue dans son nouveau livre l'écouter tous les jours. Et puis il y a la rencontre entre la tradition bretonne et ce rock des 70'. Et c'est en Moselle, grâce au chat des voisins qui a tendance à passer la cloison entre les 2 appartements, que le jeune homme fera la connaissance d'un objecteur de conscience qui vit à côté et l'accompagnera à son 1er concert : celui d'Alan Stivell dans tournée post-Olympia et aura l'occasion de diner avec lui et Dan Ar Braz.

Le coin préféré de l'écrivain : les terres guingampaises

Difficile de choisir un coin préféré pour Jean-Michel Le Boulanger. Né à Châlons-sur-Marne par hasard, ce fils de militaire devenu général, suit un parcours scolaire dans l'Est de la France, à Paris, vivra à Guingamp pendant la guerre d'Algérie et passera toutes ses vacances dans les Côtes d'Armor chez ses grands-parents. Le pays de Guingamp reste cher à son cœur, où ses grands parents maternels étaient agriculteurs à Montbareil près de Guingamp puis au Maudez en Saint-Agathon. Mais aussi à Saint-Brieuc chez son grand-père paternel agriculteur de Cavan (22) devenu gendarme. A 20 ans, Jean-Michel Le Boulanger tombe en amour pour Douarnenez et choisit de vivre en Bretagne, de se former au breton, à la géographie à Rennes.

Un engagement en politique sans admiration pour les hommes politiques

Si Jean-Michel Le Boulanger a passé beaucoup d'année en politique, il n'a jamais été inféodé à aucun parti. Proche de écologie de René Dumont, puis de l'UDB et le PS), il fut entre 1981-88 assistant parlementaire du député Jean Peuziat (1924-2008) qui fut son beaux père, puis adjoint au maire de Douarnenez sur l'économie et le port musée , puis entre 2010 et 2021 élu conseiller régional auprès de Jean-Yves Le Drian, puis de Loïg Chesnais-Girard qui lui confie la vice présidence. Mais il n'a jamais voulu en faire un métier !