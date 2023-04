L'auteure finistérienne Nina Almberg sort de l'ombre le résistant et cinéaste Mario Marret

La documentariste et scénariste de Douarnenez rend hommage dans sa 1ère BD "Quatre vies de Mario Marret" à celui qui fut résistant-anarchiste, explorateur en terre Adélie, cinéaste-engagé et psy.

Journaliste, écrivaine, documentariste sonore Franco-danoise, Nina Almberg vit à Douarnenez (29). Elle est auteure de podcasts pour France Culture, Arte radio ou la RTS que ce soit sur son identité danoise "J’apprends le Danemark" ou sur la langue de Douarnenez "Le parler douarneniste". Auteure également de 2 romans "La Dernière Amazone" (sur des femmes de l'Amazonie qui se passent des hommes sauf pour enfanter) en 2021 et "Pour Suzanne" qui vient de paraitre en 2023 (sur un secret de famille et l'inceste) aux éditions Hors d'atteinte. Nina Almberg vient de sortir sa 1ère BD "Quatre vies de Mario Marret" aux éditions Steinkis, avec les dessins à l'aquarelle - essentiellement en teintes de gris - signés de la Bretonne Laure Guillebon, qui s’occupe d’habillage graphique des podcasts sur le site de France Culture.

Le coin préféré de l'auteur : les criques cachées du Cap-Sizun

Née au Danemark d'une mère française et d'un père danois, Per porté disparu quand elle était petite fille, Nina Almberg a d'ailleurs raconté dans un podcast fictionnel le destin romanesque et hors norme de ce papa qui voyagé aux quatre coins du monde, a vécu à Katmandou et a été trafiquant de drogue. Arrivée en France à 6 ans avec sa maman, Nina a grandi dans les Alpes-Maritimes avant de s'installer, par amour à Douarnenez. Son coin préféré est le Cap-sizun et ses criques cachées qui partent de la ville aux 3 ports vers Beuzec, direction la Pointe du Raz.

"C'est bien d'être clair sur ses racines, mais aussi de pouvoir vivre à différents endroits, appartenir à plusieurs endroits et choisir d'où l'on vient"

Nina Almberg qui avait gommé son identité danoise, oublié sa langue paternelle avant de revenir au Danemark et se reconcilier avec ses racines, a questionné aussi l'identité bretonne dans "Le parler douarneniste", un documentaire sonore de 40 minutes en 2023 - réalisé d'après 60 heures d'enregistrements déjà collectés. Une commande du Port musée de Douarnenez mise en forme par la documentariste et disponible sur la plateforme Soundcloud. Le douarneniste, une langue française locale parlée qui emprunte au Breton : "flepper" pour bavarder, "rider son parapluie" qui signifie mourir ou "warmézien" qui vient (littéralement) de la campagne.

"Quatre vies de Mario Marret" emmène le lecteur en Terre Adélie chez les manchots - Nina Almberg et Laure Guillebon aux éd. Steinkis

"Le goût de l'aventure me fascine chez Mario Marret qui s'est renouvelé plusieurs fois"

Dans la BD de Nina Almberg, on découvre Mario Marret, né à Clermont-Ferrand en 1920 et mort en 2000 à Avignon. Et parmi les 1000 vies romanesques qu'il a vécues, l'autrice en a retenu 4 : résistant-anarchiste, explorateur en Antarctique, cinéaste-engagé et psy. Comme elle l'avait fait pour "La Dernière Amazone", série audio sur Arte Radio devenue un roman, "Quatre vies de Mario Marret" a d'abord été un podcast diffusé en 2016 sur France Culture avant de devenir une BD.

Le premier cinéaste à filmer les manchots empereurs

Nina Almberg rend hommage au jeune apprenti serrurier en 1936, militant anarchiste qui tentera d'aller en Espagne pour soutenir les républicains face à Franco, opérateur radio formé à Vichy et exilé au Maghreb, qui en 1941 travaille pour le compte de l'OSS, les services de renseignement américains pendant la Seconde Guerre mondiale et sera parachuté à Lyon pour aider le réseau local de la résistance. En1949, l'opérateur radio part de Brest sur le "Commandant Charcot" avec la première expédition en hivernage sur les terres françaises d'Antarctique, organisée par Paul-Emile Victor en Terre Adélie. Par un concours de circonstance il devient le cinéaste de l'expédition et son film qui montre pour la première fois les Manchots empereurs sera récompensé à la biennale de Venise !

Devenu cinéaste militant, Mario Marret filmera les luttes d’indépendances guinéenne et algérienne, mais aussi celle des ouvriers de Rhodia à Besançon en 1967, avant de devenir dans les années 1970 et 1980 psychanalyste....sauvage comme il disait, parfois décrié pour ses méthodes d'ailleurs.

"Mario Marret avait le soucis de comprendre la psyché humaine, d'aider les autres et de leur donner la parole, ça m'inspire beaucoup"

Homme de gauche anarchiste, puis communiste, Mario Marret, l'a été dans ses actes : en demandant une vasectomie subie à l’âge de 16 ans, en sauvant de la mort deux allemands en échange de sa propre vie, en mettant en commun les ressources et proposant le plus de liberté possible à ses compagnons lors de l'hivernage en terre Adélie ou encore en proposant aux ouvriers de Rhodia de prendre eux-mêmes la caméra pour raconter leur travail, leur vie et leur lutte.

Le choix musical de Nina Almberg : l'Iranien Yaghmaei

Le choix musical de Nina Almberg fait voyager comme son héros internationaliste Mari Marret et comme elle aime le faire. "Gole Yakh" (Winter Sweet) est un poème de Mehdi Akhavan Langeroudi, le premier tube enregistré en 1974 par Kourosh Yaghmaei : chanteur pop-rock iranien de la contre-culture et interdit de diffusion depuis la révolution iranienne.