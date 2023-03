La chanteuse douarneniste Elsa Corre et les polyphonies du nouvel album de Barba Loutig

Blev, un album de 12 chansons à danser et à écouter en breton et en français, en forme de Best-of pour le quatuor féminin qui fête ses 10 ans.

Elsa Corre est l'invitée de France Bleu Breizh Izel : la chanteuse douarneniste qu'on a déjà entendu dans le groupe tout public Balafent, autour du musicien Konogan An Habask dans le groupe Pevarlamm HK, "Le chant de la griffe" avec Sylvain Giro ou encore le couple de chanteuse "Duo du bas", est l'une des piliers de Barba Loutig qui a apporté beaucoup aux arrangements et avec "Jota de barbuxina", une mélodie et un texte de la tradition galicienne où elle a voyagé.

Formé en 2013 avec Lina Bellard, Elsa Corre, Loeiza Beauvir et Añjela Lorho-Pasco, suite à la 4e édition de la Kreiz Breizh Akademi d'Erik Marchand, Barba Loutig a vu l'arrivée de Enora de Parscau et par intermittence de Mari Lorho-Pasco, qu'on retrouve toutes sur cet album. Le groupe de chanteuses bretonnes avec des percussions et 12 chansons a cappella sort son premier album "Blev". Tirées du répertoire de fest-noz Vannetais ou de Haute-Bretagne, comme une suite de Loudéac ou cette ridée de Guillac drôle et impertinente intitulée "Les belles-à-barbe danseront", mais aussi d'un répertoire de mélodies comme "Al laouelan" cette gwerz entendue auprès d'Annie Ebrel, où cette histoire d'amour entre Yannig Kokard et Mari Tili la lépreuse, très connue dans le Trégor et entendue auprès d'Erik Marchand.

Des textes en breton ou en français avec des mélodies bretonnes ou glanées en Galice, dans les Asturies, au Québec ou en Bulgarie, fruit du collectage de ces chanteuses voyageuses : "Blev" (cheveu, poil, pelage en breton) est comme une ode à une féminité différente et en quelque sorte le best-of de Barba Loutig qui fête 10 ans de tournée en Bretagne, dans l'hexagone, et même en Italie ou en Albanie. "Miz Mae" qui ouvre l'album, chanson écrite par Loeiza Beauvir, évoque une jeune femme qui coupe ses cheveux pour avancer dans la vie.

Avec les mélodies récoltées, arrangées ou écrites de l'album "Blev", le groupe Barba Loutig réinvente la tradition bretonne en apportant la monodie (plusieurs voix à l'unisson) et la polyphonie. Une belle manière de tisser un lien entre la tradition bretonne - qui ignore presque la polyphonie et ne retient la monodie que chez les Soeurs Goadeg par exemple - et une musique actuelle qui puise ses racines dans le monde entier. Avec Barba Loutig, on pense à des groupes féminins occitans, comme "La mal coiffée" ou le trio belge "Laïs" formé en 1996.