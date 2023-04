Le clarinettiste de Rostrenen Étienne Cabaret sort un album inédit de Dièse 3 avec Yann-Fañch Kemener

Amzer, l'album inédit du groupe Dièse 3 vient de sortir sur le label des Musiques Têtues après 10 ans d'attente. Le trio clarinette basse, violon et guitare délivre cette pépite enregistrée avec le chanteur Yann-Fañch Kemener disparu en 2019 et d'autres invités.

Formation contemporaine de musique traditionnelle bretonne, qui joue aussi bien en festoù-noz qu'en concerts, Dièse3

est composé au violon et marimba de Pierre Droual (Hiks, Kreiz Breiz Akademi #5), à la guitare électrique et 12 cordes d’Antoine Lahay (Denez Prigent, Karma, Eben) et du sonneur de "treujeun gaol" (clarinette traditionnelle bretonne) Étienne Cabaret qui ici joue de la clarinette basse. Dièse 3 vient de sortir "Amzer" avec Yann-Fañch Kemener.

"Yann-Fañch Kemener, c'était quelqu'un de merveilleux et de curieux. On partageait la même vision du monde et l'envie d'expérimenter des choses en musique"

Alors qu'ils se croisent lors des festoù-noz ou à la fête des clarinettes à Glomel (22), Yann-Fañch Kemener invite les musiciens de Dièse 3 lors au Festival Fisel 2008 et sur d'autres dates. Puis, alors qu'en 2009 Dièse 3 sort son premier album éponyme, le groupe invite le chanteur à enregistrer en compagnie du violoncelliste Aldo Ripoche. Nait ensuite l'envie d'un partage de leurs répertoires et l'idée du spectacle "Amzer" qui devient un album enregistré entièrement en 2012. Sur le disque sont invités Jean-Marie Nivaigne (Kayamb et ingénieur du son), Dylan James (contrebasse) et Aldo Ripoche (violoncelle). Coté musique, on retrouve sur "Amzer" ce qui fait l'ADN de Dièse 3 qui a joué pour la première fois en trio sur scène au Burkina-Faso avec le cercle celtique de Rostrenen : jazz, musiques improvisées et musiques qui flirtent avec les sons aborigènes ou les musiques blues d'Afrique.

Mais les artistes pris par d'autres projets n'auront pas le temps de sortir l'opus "Amzer" pourtant prêt. Et 4 ans après la disparition de Yann-Fañch Kemener, c'est chose faite en ce printemps 2023 avec cet album composé de 9 titres : un instrumental écrit par Dièse 3, un chant d'après un quatrain du poète persan du 11e Omar khayyam, mais surtout 7 mélodies et chants à la marche ou à danser du centre Bretagne et du pays Vannetais que Yann-Fañch Kemener n'avait pas souvent chantés sur ses albums. Des textes plutôt joyeux qui évoquent le temps qui passe, le bon temps, la fête, la boisson. "Amzer" n'est pas tant un hommage à Yann-Fañch Kemener, qu'un album inédit avec cette grande voix de Bretagne.

Le coin préféré d'Étienne Cabaret : La Vallée du Dorée

Né à Rostrenen (22) où il vit aujourd'hui, Étienne Cabaret a une attirance particulière pour La Vallée du Dorée à Plouguernével (22), un petit chaos granitique qui fait écho à celui des gorges du Corong à Locarn (22) ou au chaos d'Huelgoat (29). Cofondateur de la Compagnie des Musiques Têtue, le label de Rostrenen Étienne Cabaret accompagne aussi des artistes depuis 2011, sort des albums et soutient des projets liés aux musiques du territoire et aux fusions : les gwerzioù de Youenn Lange, le funk rennais de Cut The Alligator ou les chansons du monde de Duo du bas. Étienne Cabaret joue avec Dièse 3, mais aussi dans Moger ou avec le clarinettiste Christophe Rocher (en duo ou en octet) et a accompagné le projet NIRMAAN avec la chanteuse Parveen Khan.

La création "Amzer" sur scène avec Annie Ebrel et Dièse 3

La création "Amzer" inspirée de l'album sera jouée sur scène avec Dièse 3 & Annie Ebrel le 19 mai au Plancher du monde à Gourin (56), le 9 juin aux Aérolithes à Penvénan (22) et 8 août au Festival Interceltique de Lorient (56). Sur scène sont invités aussi le contrebassiste Dylan James (Moger Orchestra, Kreiz Breiz Akademi #3), la violoniste Floriane Le Pottier (Dour Le Pottier 4tet, Gilles Servat, Nolwenn Korbell) et la violoncelliste Lina Belaïd (Kreiz Breiz Akademi #9).

Le Duo de clarinettiste Cabaret Rocher & Youenn Lange est au Festival Horizon à l'Aber Wrac’h (29) le 11 juin.