Le conteur natif de Clohars-Carnoët (29) Achille Grimaud sur les traces d'Anatole Le Braz

Conteur, auteur natif de Clohars-Carnoët en sud Finistère, Achille Grimaud créait son premier seul en scène au festival Mythos à Rennes il y a 20 ans et sa démarche artistique a toujours marié son outil de travail - la parole - avec d'autres arts : chanson, musique, création graphique, film d’animation ou cinéma. Le comédien qui a crée sa compagnie "La bande à Grimaud" à Lorient (56) part en 2023 sur les traces du folkloriste Anatole Le Braz dans un récit avec le joueur de viole de gambe Aldo Ripoche, rend aussi hommage au chanteur Yann-Fañch Kemener et poursuit son aventure de feuilletons radiophoniques ancrés dans le territoire : le dernier épisode en date traque Marcel Proust à Beg-Meil en Fouesnant (29).

Pour afficher ce contenu SoundCloud, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Les compagnons de la peur, un feuilleton radiophonique

Entre récit sonore et fiction radiophonique, dans l'esprit de Chapeau Melon et Bottes de cuir et Signé Furax, Achille Gimaud vient de terminer le 7e épisode de sa série "Les compagnons de la peur", enregistré en public le 23 septembre à Fouesnant, sur les traces de Marcel Proust à Beg-Meil où l'auteur est venu écrire. Les 2 héros de cette fiction radiophonique, spécialistes de la peur, William Stake et Josephine Wilson mènent l'enquête qui a été écrite en immersion en rencontrant des habitants et des acteurs du territoire et ensuite été joué avec des comédiens pros et amateurs.

L'autre fiction radiophonique du moment du conteur breton s'intéresse au Lorientais méconnu né il y a 200 ans : Victor Massé (1822-1884), compositeur d’opéras et d'opérettes (Galathée, Paul et Virginie...), contemporain de Jules Verne, Victor Hugo et d'un autre Lorientais, le poète Auguste Brizeux. Cette fiction a été enregistrée en public le 13 décembre au Conservatoire de Lorient et ses épisodes seront à écouter chaque vendredi midi du mois de janvier 2023.

La Bretagne à Braz ouverts​

Vendredi 20 janvier à Mordelles (35) près de Rennes et dimanche 22 janvier au Coat kaer à Quimperlé (29), Achille Grimaud donnera "La Bretagne à Braz ouverts​", un hommage au conteur et collecteur costarmoricain Anatole le Braz (1859-1926) avec le violoncelliste joueur de viole de gambe Aldo Ripoche. Un récital, une veillée qui puise dans "Le paysage Breton" de Le Braz, des contes traditionnels, des proverbes et dictons traditionnels sur des musiques baroques et traditionnelles.

Hommage à Yann-Fañch Kemener

Le conteur poursuit aussi les représentations de "Hommage à Yann-Fañch Kemener", le chanteur disparu en 2019 : un spectacle donné cet été au Festival de Cornouaille à Quimper et au Festival Interceltique de Lorient, sous la direction artistique du sonneur Clément le Goff à Plœmeur (56) à L'Océanis le vendredi 24 mars 2023. Achille Grimaud y tient le rôle de récitant, puisque Kemener mettait le texte avant tout au cœur de son chant. A ses côtés au chant Anne Auffret, Annie Ebrel et Erik Marchand, compagnons de scène de Yann-Fañch mais aussi des musiciens de son groupe mythique Barzaz ou Aldo Ripoche. Grimaud avait travaillé avec Kemener notamment il y a 15 ans dans un spectacle intitulé "A dreñv an nor".