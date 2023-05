Le contrebassiste des Montagnes Noires Gildas Scouarnec et ses Jam sessions en Finistère

Le musicien natif de Quimper qui a grandi à Châteauneuf-du-Faou (29), après une belle carrière à Paris lancée en 1989 est revenu en Bretagne. Depuis 2007, il développe concerts et Jam sessions à Spézet, Pont-Aven ou Quimper.

Ce contrebassiste de jazz Quimperois dont la famille est originaire des Montagnes Noires est - et a été - de tous les festival bretons: Jazz’y Krampouezh, Snap Jazz à Pont-l'Abbé, Jazz'in Rosko, Aprèm'Jazz Quimper Cornouaille, mais Gildas Scouarnec a aussi foulé les scènes jazz françaises et internationales et organise lui même des jam sessions en Finistère.

Gildas a lancé il y a 7 ans avec René Goaër (piano, saxophone), son ami depuis plus de 30 ans (qui a accompagné Didier Lockwood) au Moulin du Grand Poulguin à Pont-Aven (29), des concerts suivis de jam sessions qui accueillent tous les mois des musiciens de tous niveaux. Dans son pays d'enfance, il vient de lancer également le 7 mai à Spézet (29) au Sibin, là aussi des concerts et jam-sessions.

Le choix musical du contrebassiste : Doobies Brothers

"Long Train Running" c'est le tube des californiens Doobies Brothers en 1973 qu'à choisi Gildas Scouarnec, lui qui faisait de la guitare, de la basse et de la musique pop à 16 ans en 1976, avant de découvrir le jazz et se mettre à la contrebasse. Il se forme alors dans les années 80 à l’École nationale de musique (ENM) de Brest, avec madame Renaut, dont le mari avait fait des bals avec le père de Gildas, assureur et musicien. Gildas Scouarnec jouera alors avec le guitariste Jacques Pellen et le pianiste Didier Squiban avec qui il partage alors l'admiration pour le musicien Bill Evans. Avant de faire carrière à Paris dès 1989 et accompagner Sunny Murray, Archie Shepp ou Éric Le Lann sur les scènes françaises et internationales.

Gildas Scouarnec en concert :

Gildas Scouarnec sera en concert pour Jazz in Ravy, dans le nouvel espace café-concert de cette librairie quimpéroise le jeudi 15 juin avec la chanteuse Donna Lorraine Verzaro et le guitariste Jean Luc Roumier. Concert ensuite vendredi 16 juin au Vauban à Brest, samedi 17 juin à Douarnenez et dimanche 18 juin à Spézet.