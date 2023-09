Le géographe breton Mikael Bodlore-Penlaez, une vision d'un monde ouvert

Géographe et vexillologue (spécialiste des drapeaux), il fête les 100 ans du Gwenn ha du, milite pour un emoji drapeau breton et sort un puzzle du monde en langue bretonne à la fin de l'année.

Géographe né à Brest, Mikael Bodlore-Penlaez est le co-auteur de Atlas de Bretagne- Atlas Breizh (2011), d'une trilogie des symboles de bretagne (Gwenn-ha-du, Bro gozh ma zadoù, BZH) et créé des puzzles en langue bretonne. Après un 500 pièces sur la Bretagne puis sur les pays celtes, c'est une carte du monde en breton qu'il sortira chez Bannoù Heol fin 2023. En cette année du centenaire du drapeau breton, il revient sur la personnalité de Morvan Marchal, militant breton et artiste membre des Seiz breur qui imagine en 1923 ce symbole d'indépendance et d'union, devenu festif et populaire aujourd'hui.

Dans "Fier de ma Bretagne", Mikael Bodlore-Penlaez évoque la case au four, un plat simple typiquement brestois à base de cochon, le Menez Hom son coin préféré avec un panorama à 360°C sur la terre du bout du monde et vous fait découvrir la musique de Jean Cras, officier de marine et compositeur brestois (1879-1932)