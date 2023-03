Le premier roman du photographe d'Irvillac Benjamin Deroche

L'artiste plasticien qui place des sculptures de papier dans la nature et les photographie, sort son premier roman "Chaos tropique ou les aventures de Saul Becen", dont le héros photographe va d'île en île d'Ouessant à Saint-Pierre-et-Miquelon et de port en port de Brest à Saint-Nazaire.

Artiste plasticien et photographe originaire de Rennes, Benjamin Deroche vit depuis 20 ans en Finistère, aujourd'hui près de Brest et sort un premier roman à l'écriture insolente, rythmée, aux phrases courtes et poétiques. "Chaos tropique ou les aventures de Saul Becen" parait aux éditions du Parapluie Jaune, maison lancée à la librairie Dialogues à Brest en 2020 par sa gérante Cathy Jolivet. Le Finistérien de 42 ans participe régulièrement aux plus grands festivals photographiques, à Arles ou La Gacilly et aux foires d’art comme la La FIAC à Paris.

"Chaos tropique ou les aventures de Saul Becen" de Benjamin Deroche - éd. du Parapluie jaune

Dans son roman, le héros Brestois Saul Becene entreprend suite à un licenciement un voyage plus ou moins aléatoire où il va se lancer dans un projet de création photographique. Obsédé par les ports et les îles, il s'imprègne de Brest, le gris, la pluie, cette ville reconstruite, une ville "qu'on s'oblige à aimer" dit-il. Mais aussi la Normandie, Saint-Nazaire, Ouessant ou Saint-Pierre-et-Miquelon où il aime aller depuis 5 ans en lien avec le CNRS à Brest. Une île peuplée de Basques, Normands et Bretons, aux paysages isolés. L'arrière-grand-père de Benjamin Deroche avait été quant à lui Terre-Neuva.

Ce roman est l'occasion de rencontres surréalistes : une femme attachante, un cousin docker, un couple prêt a tout pour se faire photographier ou un étrange performer qui médite dans la neige en pratiquant le Toumo, sorte de yoga de la chaleur intérieure, qui permet de repousser les limites de résistance au froid. Ce roman est aussi initiatique, où le photographe entreprend un voyage avec confort matériel et financier, avant de trouver sa voie. Benjamin Deroche mis beaucoup de lui-même dans le héros de son premier roman "Chaos tropique ou les aventures de Saul Becen", avec l'obsession d'approcher, comprendre et photographier l'invisible. Une approche spirituelle dans son travail revendiquée par l'auteur.

Le lieu favori du photographe : la baie des Trépassés

Rennais d'origine, Benjamin Deroche a aussi ses racines du coté de Ploumagoar (22) près de Guingamp et vit et travaille Irvillac (29) près de Daoulas. Habitué à shooter entre Monts d'Arrée et Ouessant, son travail privilégie les prises de vue sans présence humaine. Surfeur, il nous parle de son lieu favori en Bretagne : la baie des Trépassés à Plogoff entre la pointe du Raz et la pointe du Van dans le Cap Sizun.

"Sur-Nature" le livre de photos d'installations dans la nature de Benjamin Deroche vient de sortir - Filigrane éditions

Les autres actualités de Benjaion Deroche : 2 expos à Douarnenez et Daoulas

L'abbaye et la ville de Daoulas invite Benjamin Deroche pour "Les balades photo de Daoulas" du 5 avril au 3 décembre : avec "Memories" il expose ses sculptures en papier photographiées en suspension en pleine nature dans les paysages de Ouessant, des Monts d’Arrée, du littoral normand, de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon, des fenêtres poétiques qui tissent des fils entre le visible et l’invisible.

Une autre expo autour de la légende de la Ville d’Ys sera visible pendant 6 mois à Douarnenez tout le long du Port-Rhu, à partir de juin 2023 : un projet réalisé avec l’écrivain du Faou (29) Philippe Le Guillou, auteur de "Les Sept Noms du peintre", Prix Médicis 1997 et "Le Testament breton", en 2022.

Benjamin Deroche vient aussi de sortir "Sur-Nature", un livre de photo sur son travail d'installation dans la nature aux éditions Filigranes