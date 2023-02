Le sonneur et danseur Tristan Gloaguen : une coiffe du fonds de dotation BretagneS exposée au Japon

Sonneur, saxophoniste, danseur et moniteur de danse bretonne depuis 25 ans, chanteur de kan-ha-diskan, Tristan Gloaguen sort un nouvel album en duo et transmet la culture bretonne au sein de la confédération à Kenleur jusqu'à Osaka.

Une coiffe bigoudène exposée en ce moment au Japon ! Grâce à BretagneS, le fonds de dotation mis en place en 2020 par Kenleur, la confédération des cercles celtiques dont Tristan Gloaguen est l'un des directeurs, cette pièce de 32 cm de haut donnée par l'Ecole de broderie du styliste Pascal Jaouen à Quimper - parrain de BretagneS - envoyée avec soin par avion est exposée à Osaka dès la semaine prochaine. Le Hankyu Department Store, un grand magasin japonais met en effet la France et la Bretagne à l'honneur avec également un gilet brodé.

Un exemple du rayonnement de Kenleur qui compte 200 groupes et 22 000 adhérents dans les 5 départements bretons et même ailleurs en France. Kenleur, grâce à son fonds de soutien peut recevoir des dons financiers ou textiles : comme des tenue de baptême ou costumes, des photos, des chapeaux ou coiffes, ou des pièces du pays Rouzig-Kernevodez daté de la fin du 19e récemment adressées. BretagneS permet aussi de financer des actions culturelles comme la création du trophée de champion de Bretagne remporté par le cercle Eostiged Ar Stangala de Kerfeunteun-Kemper en 2022, réalisé par le sculpteur de Saint-Hernin (29) Jean-Caude Talec.

Le coin préféré de Tristan Gloaguen : Trévarez

Saint-Goazec (29), c'est le lieu pour lequel le sonneur a une grande affection vu qu'il y a passé toute son enfance, car son père travaillé 40 ans dans la ferme expérimentale en contrebas du château de Trévarez. Son père, chanteur de kan-ha-diskan a sûrement pesé dans le parcours de Tristan. Lui qui débute avec la musique avec début musique la Kevrenn An Arvorig à Châteaulin (29) dans ce bagad du parc naturel régional d'Armorique avant de sonner et danser à Châteauneuf du Faou il y a 30 ans, s'est formé avec Mervent à langue bretonne plus récemment et s'est mis à chanter avec Clément André.