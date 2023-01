Les 30 ans de scène de l'humoriste et imitateur de Plaintel Laurent Chandemerle

L'homme aux 300 voix, le breton de Plaintel à qui il arrive de faire 70 spectacles par an "paie sa tourn" tous les samedis sur France Bleu Breizh Izel et fête ses 30 ans de carrière à Josselin (56) le 21 janvier.

L'humoriste imitateur et chanteur de Plaintel (22) fête 30 ans de scène et sera en spectacle à Josselin (56) au Centre culturel L’Ecusson samedi 21 janvier. Laurent Chandemerle a en fait commencé sa carrière sur scène chez lui devant 100 personnes en octobre 1989. Rien ne destinait vraiment ce Costarmoricain, fils d'un ouvrier métallurgique à Saint-Brieuc à monter sur scène et gagner Paris pour le show. Lui qui fut jockey sur les hippodromes dans les années 80 fini par faire de la radio chez Laurent Ruquier dans "Rien à cirer" sur France-Inter (de manière éphémère en 1994), puis de la télé chez Laurent Boyer dans "Graines de star" sur M6 en 1998, où il sera Lauréat 3 fois de l’émission avant d'exploser vraiment avec Patrick Sébastien dans "Le plus grand cabaret du monde" et "Les années bonheur" sur France 2 où il avait en 2008 un rôle de permanent.