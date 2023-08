Louis Grall, avec "Le petit frère", un hommage à Brest, à l'engagement et à la différence

L'auteur brestois récompensé lors du salon du livre de Carhaix en 2022, propose une nouvelle fiction courte et poétique entre Brest et l'Éthiopie, sur les traces d'un enfant africain adopté par un officier de marine, un soldat-paysan qui a su choisir d'affirmer ses positions face à sa hiérarchie.

La Bretagne, la recherche de ses racines, mais aussi un sens aiguisé de la justice, d'une éducation catholique sont au cœur du nouveau roman court de Louis Grall qui se confie dans "Fier de ma Bretagne". Comme dans son précèdent roman "Le nageur d'Aral", qui a reçu le prix de la ville de Carhaix au festival du livre en 2022, il aborde le monde militaire et le monde religieux. Une écriture brève, dense et simple qu'à voulu l'auteur, comme ces poèmes dont il est friand et déjà publiés par le passé. Arthur Rimbaud et son Dormeur du Val son très présents tout comme Jean Giono dans "Le petit frère" publié à Brest.

"Le petit frère", c'est le récit d'un soldat paysan né en 1920 dans une ferme à Rozaluz en Rosnoën (29) qui - en mission comme officier militaire - décide de ramener d'un monastère un enfant éthiopien, Jean Abébé devient alors le 5e enfant d'une grande famille de 4 garçons à Brest. Du père, on passe au fils adoptif qui lui - par le rhythm 'n' blues, l'armée et le sport à travers la figure du premier éthiopien médaillé d'or en marathon Abébé Bikila - part à la recherche de ses racines.

La grand-mère de Rosnoën appelle "Ma hini du bihan" ce petit garçon adopté en 1957

Inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la retraite, Louis Grall devenu écrivain raconte sur France Bleu Breizh Izel sa "ville blanche", Brest qu'il décrie dans son roman qui revit après les bombardements, ses quartiers moins connus comme la rue Jean Moulin ou la rue de Lyon, la modernité qui arrive dans les années 50, mais aussi le contraste avec la ferme familiale de la presqu'île de Crozon qui lui a servi de modèle dans le livre, entre chemins, talus, trépieds dans la cheminée et terre battue. L'auteur vous fait écouter aussi ici le bluesman Screaming Jay Hawkins dont le héros reprend les tubes comme "I put a spell on you".

"La veille de passer le concours de l'école navale, mon père donnait à manger aux cochons"

Louis Grall évoque aussi sur France Bleu des éléments de sa propre vie qui ont inspiré le livre : l'attrait pour la rade de Brest et ses merveilles, le père officier militaire, la mère originaire du sud de la France, la pratique de la course à pied, mais aussi la langue bretonne qu'il s'est attaché à apprendre pendant 15 ans, un patrimoine immatériel oublié dans la famille.

Louis Grall sera en rencontre dédicace le Mercredi 6 septembre à 17h30 à la librairie Ravy à Quimper et samedi 16 septembre à 10h à la Médiathèque de Plouguerneau. "Le petit frère" est paru aux éditions du Parapluie Jaune, une jeune maison d'édition créée par la librairie Dialogues à Brest.