Malo Kervern, musicien et orpailleur sur les traces des mines d'or de Quimper

Joueur de cistre et de mandoline, conteur installé à Quéméneven (29) Malo Kervern est orpailleur paléo-métallurgiste. Il trouve de l'or, connait tout sur les pratiques de fabrication des métaux de la fin de la Préhistoire jusqu’à nos jours et est capable de transformer le minerai en étain.

Grâce à Malo Kervern, on réapprend que la Bretagne fut un centre d'échanges européen pour les minerais et l'un des berceaux de la métallurgie.

L'or plus que les autres métaux fascine. Et il a toujours été très présent en Bretagne sur une faille riche qui va d'Angers à la Pointe du Raz en sud Finistère. Exploité et transformé depuis le néolithique, l'or garde des témoins avec des documents du 16e siècle faisant état d'une mine à Quimper Corentin, mais aussi de trace d'exploitation le long de l'Odet et de mines d'or Lopérec près de Pleyben au sud des Monts d'Arrée, qui a été exploitée par le passé et dont on a même réfléchi a relancer l'activité en 2016.

De l'or en Bretagne de la Ponte du Raz à Redon

Si aujourd'hui l'orpaillage est interdit en Finistère notamment, Malo Kervern a animé durant 20 ans des ateliers de découverte, le long de l'Odet. Et ne croyez pas qu'on ne trouve que des paillettes dans les rivières des Mont d'Arrée, du Porzay, du bassin de Châteaulin. Une pépite de 150 grammes a déjà été retrouvée ! Sur les traces des mines d'or de Quimper Malo Kervern proposera à l'occasion des 100 ans du Festival de Cornouaille cet été, une rando musicale sur le thème les jeudi 20 et vendredi 21 juillet avec l'accordéoniste Hyacinthe Le Hénaff avec qui il joue depuis 18 ans.

Le choix musical de Malo Kervern : Skolvan

"Coquin cherche coquine", une mazurka comme dédicace à sa femme. Malo Kervern a choisi cet titre d'un groupe incontournable de Bretagne créé par Youenn Le Bihan (bombarde) en 1984 avec Gilles Le Bigot (guitare) rejoint par Bernard Le Dreau (saxo en 1997) et Régis Huiban (accordéon en 2009) qui a écrit cette mazurka sur l'album Ti ar seven en 2018. Malo Kervern qui joue aussi avec le saxophoniste Tristan Gloaguen depuis 2015 jouera un morceau sur "Kernevodez", le nouvel album du duo Gloaguen-Le Henaff qui sort en juin.

Membre aussi depuis 2020 du groupe BACK, Malo Kervern y joue du bouzouki avec Thierry Beuze (accordéon), Armel An Hejer (chant) et Malo Carvou (flûte). Malo qui a commencé à la guitare très jeune en tournant en Irlande et en Angleterre a découert le cistre un instrument à 10 cordes en vogue au 16e siècle grâce au guitariste breton Jacques Pellen, mais n'a pu s'en acheter un que 20 ans après. Il en joue aussi avec son voisin et luthier Xavier Boderiou sonneur de cornemuse et Uilleann Pipes.

Malo Kervern au cistre et Xavier Boderiou aux uilleann Pipes

Xavier Boderiou / Malo Kervern - Uilleann Pipes - Jigs