Pamela Oléa, la comédienne brestoise co-organisatrice du Mondial d'Impro

Le Mondial d'Impro revient vendredi 17 février à l'Alizé à Guipavas et samedi18 février à l'Avel Vor à Plougastel. Pamela Oléa, originaire de Pleyben est comédienne de théâtre classique et d'improvisation et co-directrice artistique de ce festival.

Fier de ma Bretagne - FB Breizh Izel © Getty

Les 17 et 18 février l'équipe brestoise "Subito" de théâtre d'impro fera face à une équipe composée d'un Suisse, d'une Belge et d'un Espagnol aux racines brestoises pour 2 soirs de catch drôle avec la verve bien connue des matchs d'improvisation !

