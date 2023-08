Per-Vari Kerloc'h, le Grand druide de Bretagne : une fraternité avec le vivant

Celui qui est depuis 2008 Le Grand druide de la Gorsedd de Bretagne, retraité de la Poste depuis 10 ans, écrivain bretonnant et poète met en avant la défense du bien commun qu'est l'eau, des liens des Bretons avec les menhirs et le droit de porter un prénom avec un ñ tildé.

Per-Vari Kerloc'h qui vit aujourd'hui à Crac'h (56) reste très attaché au Cap Sizun (29). Il évoque le goût d'enfance du far breton aux pruneaux que faisait sa mère, sa passion pour la musique et la figure de Gildas Jaffrenou et son apport celtique à la musique bretonne (cornemuse, harpe). Avec le groupe The Celtic Légends band, Per-Vari joue du banjo et des chansons folk - surtout des Cornouailles - parfois grivoises, mais aussi le Bro gozh ma zadoù ! Avec le bagad quimpérois "Ar re Goz" où il joue de la grosse caisse, c'est plutôt le fil de la tradition qui est préservée. Il vous fait de plus découvrir dans "Fier de ma Bretagne" le mariage de la musique baroque et des traditions écossaises et irlandaises du groupe français "The Curious Bards".

Le grand druide évoque aussi sur France Bleu Breizh Izel la vision du monde qu'il défend avec la Gorsedd de Bretagne (l'assemblée des druides), qui fait la promotion de la culture bretonne depuis plus d'un siècle. Une fraternité liée au vivant et à la nature. C'est pour cela qu'il se mobilise pour la défense du bien commun qu'est l'eau ou la défense du patrimoine ancien contre la destruction des mégalithes de Carnac. Per-Vari Kerloc'h raconte aussi son coin préféré de Bretagne : Kastell kozh en Beuzec Cap Sizun (29), un lieu de défense très ancien de l'Age de fer qui possède en contre-bas un alignement étonnant de pierres, selon un axe Est-Ouest.

Le grand druide de Bretagne sera mercredi 6 septembre au Café breton de Lesneven (29) à 15h, organisé par Ti ar Vro bro Léon, pour échanger sur le thème "Le druidisme et la culture bretonne". Per-Vari Kerloc'h sera par ailleurs aux 50 ans du bagad Ar Re Goz (déambulation le matin, suivie d'un fest-deiz) samedi 2 septembre à Quimper.