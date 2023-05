Perynn Bleunven, la chanteuse pop en breton d'Emezi nominé à Produit en Bretagne

Emezi fait partie des 4 groupes nominés au prix musical Produit en Bretagne soumis aux votes des internautes jusqu'à lundi 8 mai. Tour à tour pop, hip-hop ou jazz, les chansons des 2 artistes du groupe manient avec douceur ou percussion la langue bretonne.

"Tentadur" c'est le nom de l'album d'Emezi, dont vous entendez 2 singles dans la playlist de France Bleu Breizh Izel, "Tentadur" (tentation en breton) une chanson sur la séduction et "Dilemma" ("Dilemme) sur la peur de vieillir. Le duo féminin et finistérien jazz, pop ou hip-hop selon les chansons, écrit en breton sur la séduction, l’amour ou l'environnement. Des chansons entièrement composées par les 2 jeunes trentenaires du groupe. Emezi est formé par la chanteuse Landernéenne et pianiste de jazz Élise Desbordes et la chanteuse et percussionniste de Plabennec (29) Perynn Bleunven.

Si le duo Emezi est né au Taol lañs, le tremplin de musiques actuelles de GBB, la fête de la langue bretonne en 2018, les deux chanteuses ont fait ensemble le collège Diwan du Relecq-Kerhuon. Mais c'est un peu avant, par le monde des chorales, qu'elles se sont rencontrées et qu'est née leur appétence pour la polyphonie. Élise Desbordes dans La chorale du bout du monde au Folgoët (29) et Perynn Bleunven à Allah’s Kanan où de jeunes bretonnants reprenaient notamment des chants ​religieux.