Philippe Guilloux réalisateur de "L’homme à l’écharpe blanche", sur le Ouessantin Jean-Yves Cozan

Le film dresse le parcours du "mouton noir" de la politique bretonne qui fit beaucoup pour Ouessant son île, l'école Diwan ou encore la culture telle les expos de l'abbaye de Daoulas. Le documentaire est projeté à Quimper le 4 mai, à Ouessant le 7 mai, avant une diffusion télévisée.

"L’homme à l’écharpe blanche" est le 14e film du réalisateur carhaisien (29) Philippe Guilloux qui vient de sortir. Un portrait de Jean-Yves Cozan entre Quimper où il vivait dans le quartier du Ceili et sa maison familiale à Ouessant. Celui qui était né à Brest et qui voulu être marin, entrera en politique en 1976 à Quimper, puis comme Conseiller général de Ouessant, avant de devenir Vice-président de la région Bretagne en charge de la culture (1998-2004). Homme de conviction de centre-droit et d'action disparu en 2015, on appelait Jean-Yves Cozan le " mouton noir" de la politique bretonne, allusion à l'animal d'Ouessant et ses combats pour la continuité territoriale, l'économie et la culture bretonne parfois contre les membres de son clan. On l'a appelé aussi le "député Diwan" pour son combat pour l'enseignement d'une langue qu'il ne parlait pas. Ou encore "L'homme à l'écharpe blanche" qui a siégé avec elle jusqu'à l'assemblée nationale (1986-1990) et son indécrottable casquette de marin sur la tête, le costume de la "Cozanie" qui faisait causer !

Un extrait du film de Phlippe Guilloux "L'homme à l'écharpe Blanche"

"A Ouessant, on découvre Jean-Yves Cozan à la fin de sa vie dans un lieu symbolique et mystique : le cromlec'h"

Après "Les illettrées" en 2018 sur les anciens employés de l'abbattoir GAD à Lampaul-Guimiliau et "Redanserons-nous la gavotte ?" en 2021, le cinéaste Philippe Guilloux achève en quelque sorte avec "L’homme à l’écharpe blanche" une trilogie sur des figures marquantes de la Bretagne : "Polig Monjarret, un enfant du diable" en 2020 sur le créateur de l'assemblée des sonneurs dans les années 50-60 (docu qui sera projeté à Guémené-sur-Scorff le 24 mai) et "Glenmor, l'éveilleur" en 2011 sur le renouveau de la culture et la lutte bretonne dans les années 60-70. Avec les témoignages de 8 personnes qui ont connu Jean-Yves Cozan, dont 3 de sa famille, Philippe Guilloux dans "L’homme à l’écharpe blanche" dresse le portrait de Cozan qui s'est approprié les sujets culturels cette fois-ci dans les années 1970 à 2000, pour mener ces combats sur le plan politique. Un enregistrement audio de Jean-Yves Cozan par le photographe brestois Didier Olivré et des images du géographe Louis Brigand qui a filmé le député à la fin de sa vie à Ouessant, permettent d'incarner le personnage dans "L’homme à l’écharpe blanche".

Le réalisateur de Carhaix Philippe Guilloux © Radio France - Axel Perret

Le coin préféré de Philippe Guilloux : de l'Arrée à Ouessant

Difficile pour Philippe Guilloux de choisir son coin préféré de Bretagne, qui aime aussi bien les Monts d'Arrée, Huelgoat, que le littoral ou les îles comme Ouessant. Né en 1960 à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, Philippe Guilloux revient à l'âge de 4 ans dans le pays de ses parents à Plouguer, la commune rurale qui entoure Carhaix. Après avoir été animateur-programmateur de salles de cinéma Art et Essai pendant 20 ans (notamment à Carhaix et Châteaulin), Philippe Guilloux est devenir monteur, puis réalisateur avant de créer il y a 20 ans la société de production "Carrément à l’Ouest" basée à Carhaix, qui a produit plus d’une vingtaine de films tournés en Bretagne en 12 ans.

Le choix musical du réalisateur : "Ti eliz isa"

"Ti eliz isa" appelée aussi "Plac'hig Eusa, est une gwerz qui parle d'une jeune fille d'Ouessant interprétée par Yann-Fañch Kemener au chant et Didier Squiban au piano et qui rythme le film "L’homme à l’écharpe blanche". Un clin d'œil aussi au chanteur qui avait beaucoup été aidé par l'homme politique, qui a une mauvaise période de sa carrière a créé pour lui un poste au conseil départemental du Finistère.

Projections de "L'homme à l'écharpe blanche"

Le nouveau film de Philippe Guilloux sera projeté en sa présence au cinéma le Katorza de Quimper le jeudi 4 mai à 20h15, à Ouessant dimanche 7 mai à 15h et sera diffusé ensuite à partir du 11 mai sur Tébéo, Tébésud, et TVR.