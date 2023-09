Romain Dubois, le pianiste brestois du groupe électro de fest-noz Fleuves

Tramp, Barbe-rouge et Gil St-André : 3 nouvelles BD pour le Malouin Jean-Charles Kraehn

La rentrée est riche pour le scénariste et dessinateur breton avec le 13e thriller maritime de la série Tramp, le 3e volet des "Nouvelles Aventures de Barbe-Rouge" et son univers au cœur de la piraterie et enfin la 15e aventure de l'homme d'affaire "Gil St-André".