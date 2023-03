Samuel Le Gaouyat, maire heureux de Pontrieux nommé au "Village préféré des français"

Après Quintin en 2022 arrivé en 3e position, c'est Pontrieux (22), ses lavoirs et son moulin qui vont représenter la Bretagne dans le cadre de l’émission de Stéphane Bern sur France 3, soumis au vote des internautes jusqu'à vendredi 10 mars.

Commune de 1000 habitants dont Samuel Le Gaouyat est le premier édile, Pontrieux (22) a connu un ministre, Yves Le Trocquer dans les années 1920 qui a sa statue dans le bourg et où le peintre Eugène Boudin est venu jouer du pinceau, Pontrieux concoure pour l'édition 2023 du "Village préféré des français" parmi 14 villages. Celle qu'on surnomme "La Petite Venise du Trégor" à 15km de Loguivy-de-la-Mer son estuaire, possède un atout indéniable : sa rivière, que dis-je son fleuve ! Le Trieux marque la séparation entre le Goëlo rive droite et le Trégor rive gauche. La cité médiévale a longtemps été le seul point de traversée du Trieux sur le pont Saint-Yves entre Guingamp et la Manche, avant le pont de Lézardrieux en 1840.

Construits au fond des jardins et des maisons bourgeoises, les 50 lavoirs du 18e et 19e siècles font la fierté de la commune. Une forme de résistance bourgeoise au lavoir public construits par les notables qui ont fait la richesse de la ville, par le commerce du lin et des voiles de lin, la pêche, le bois et la pâte à papier. Ces lavoirs se visitent aujourd’hui en barques, sur le Trieux et ont leur fête le 15 août. Pontrieux recèle aussi d'autres trésors, comme un viaduc, un port de plaisance, des maisons à pan de bois du 16e siècle dont la fameuse “Tour Eiffel”, le moulin à eau du Richel et l'Église Notre-Dame-des-Fontaines (1842) qui connait une restauration à hauteur 686 000€ en ce moment, dont 300 000€ du Loto du patrimoine de Stéphane Bern.

Pontrieux connaitra t-elle le sort qui a bouleversé Ploumanac'h (22) vainqueur en 2015 du "Village préféré des français", dont l’office de tourisme comptabilisait 30% de visite en plus en un an. Ou Rochefort-en-Terre (56) en 2016, qui a vu sa fréquentation touristique exploser dès le premier été avec des hôteliers qui refusaient du monde et des commerçants et habitants qui on finalement regretté l'effet "Village". Quelles retombées économiques espérées pour un village élu ? Comment accueillir autant de touristes ? Quels travaux envisagés ? Le maire Samuel Le Gaouyat répond.

Agé de 51 ans et au cœur de son 2e mandat de maire, Samuel Le Gaouyat est natif de Pontrieux. Fils d'un enseignant et grand sportif qui avait créé l'école de football au sein du stade pontivien en 1969, il est lui-même prof de d'éducation physique et sportive formé à Caen et Rennes.