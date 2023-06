Tanguy Louvigny, le Moïse lorientais

Pour Michèle Ehrhardt, mode rime avec écologie à Fouesnant !

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme... C'est le crédo de Michèle Ehrhardt, à la tête de son entreprise "0 Ptit Cocon de Mimi" depuis un an et demi à Fouesnant. Elle recycle notamment des matériaux ostréicoles pour en faire des sacs, des corbeilles... Une mode made in Finistère !