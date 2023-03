Zone tendue, le nouveau roman de Gérard Alle sur le manque de logements en Bretagne

Les visages de la liberté du photographe quimpérois Bernard Galeron

Photographe du patrimoine breton, de la cuisine et de la nature, Bernard Galeron expose "Retour aux sources, Finistère 1985-1995", des clichés noir et blanc d'hommes et femmes libres des Monts d'Arrée jusqu'au 31 mars à Concarneau et Elliant.