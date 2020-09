Saint Joseph un commerce qui rend service

Elle court partout, toute la journée, mais elle s'est arrêté quelques minutes pour répondre aux questions France Bleu. Brigitte est effectivement souvent en action pour faire tourner l'épicerie de St Joseph. Un bar, un coin presse et un dépôt de pain donnent un lieu qui rend de fier service à la population.

Brigitte Levavasseur a souhaité un tournant radical dans sa vie et à eu l'opportunité de reprendre ce commerce de proximité. Sa clientèle est fidèle et se livre souvent à quelques confidences sur la famille . C'est aussi un point idéal pour observer la société et son changement, les fruits ne se vendent plus aussi bien, ils sont devenus chers si bien que les gens se privent.

Une belle histoire qui n'est pas prête de s’arrêter avec ce soutien fort de la municipalité, la mairie est voisine de ce commerce.