Corsept, Charlie, 11 ans, tête d'affiche du film "L'île rouge"

Charlie Vauselle à Corsept entre Paimboeuf et Saint-Brévin se retrouve tête d'affiche d'un film qui sort au cinéma ce mercredi 31 mai 2023 . Il a décroché le rôle principal du film « L’île Rouge », le nouveau film du réalisateur Robin Campillo césarisé pour "120 battements par minute".

Robin Campillo a eu un vrai coup de coeur et a choisi Charlie pour jouer son propre rôle quand il était enfant à Madagascar. Ce film se passe au début des années 70, sur une base de l’armée française à Madagascar, la vie des militaires et de leurs familles au moment de la décolonalisation. Il fallait un petit garçon curieux, à l’aise en présence des adultes. Il fallait un enfant doux, rêveur. C'est sa maman Sarah Fréhel qui a vu l'annonce dans le Courrier du Pays de Retz et elle a tout de suite pensé :On dirait qu’ils cherchent Charlie !

Première étape, la réponse à la petite annonce avec une photo. Puis, il a appris deux ou trois scènes. pour passer des essais à Nantes puis à Paris . C'est comme ça qu'il a rencontré sa maman de cinéma : Nadia Tereszkiewicz, César meilleur espoir féminin 2023 et vedette du dernier François Ozon "Mon crime", un million d'entrées.

Puis il y a eu le tournage , 6 semaines à Madagascar avec un autre enfant de chez nous, Mathis Piberne, de Saint-André-des-Eaux, qui interprète son grand frère. Charlie a mis de côté son cartable et ses crampons de foot, sa mère l'a accompagné dans l'océan indien . Cet élève en CM2 à l'école communale de Corsept a déjà passé d'autres castings et jouer aussi dans le court métrage d'une étudiante de la Femis. Il a envie de recommencer. Entre le foot au FC Estuaire, son autre passion, et le cinéma, il semble que Charlie a trouvé sa voie.

Charlie Vauselle pour une scène en rapport avec Fantomette © Radio France - Memento Distribution

L'ÎLE ROUGE de Robin Campillo | BANDE-ANNONCE OFFICIELLE