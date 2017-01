Françaises, Français, Portraits - Didier Pironi

.Je suis né, en Seine-et-Oise, à Villecresnes plus précisément, le 26 mars 1952 sous le prénom de Didier. Papa a eu un autre fils 8 ans avant moi, José, avec la sœur de maman, on est donc à la fois demi-frères et cousins ! On s'entend très bien, nous sommes élevés ensemble.