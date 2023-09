Débuter la généalogie dans les Alpes-Maritimes

L’intérêt pour la généalogie est très important aujourd’hui sur la Côte d'Azur. 3e passe-temps favori des Français, après le bricolage et le jardinage, il reste encore de nombreuses personnes qui ne se sont pas lancées dans l'enquête sur leurs origines. Par où commencer ? Comment s’y prendre ?

Illustration - La généalogie nous passionne de plus en plus

Un "mots-croisés" géant, une enquête policière, ... Voyez cela comme vous voulez : ce qui est certain c'est qu'il faut un peu de temps pour se consacrer à la recherche généalogique. "Une fois que l'on a mis le doigt dans l'engrenage, on ne s'arrête plus. C'est passionnant". Une activité addictive quoi... Ce que confirme Francel, président de l'association Cercle d’entraide généalogique des Alpes-Maritimes à Roquefort-les-Pins qu'il est possible de contacter pour être aidé, guidé, avoir les clefs pour débuter nos recherches.

Vous aussi vous désirez commencer votre arbre généalogique? Partir à la recherche de vos ancêtres, en savoir plus sur votre histoire familiale? Plusieurs conseils reviennent : en premier lieu, recueillir la parole des siens. Aucun document de moins de cent ans n'est librement consultable sur Internet. Interroger sa famille, et collecter un max d'archives est déjà un premier (bon) pas.

Comme le site Grand Mémorial où l'on retrouve des actes qui donnent des indications sur la famille, mais qui sont très succincts. On peut aussi fouiller dans des documents notariés, tels que les inventaires de décès, qui donnent le détail de tous les vêtements, des ustensiles de cuisine, des meubles, du matériel agricole… et même de livres pour savoir si votre aïeul était un lecteur (et quels étaient ses goûts).

**Patrick Cavallo Président de l'Association de Généalogie des Alpes Maritimes** **est venu en studio nous donner quelques autres bons conseils. Et nous rappeler qu'il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'autres généalogistes en herbe pour débuter.

