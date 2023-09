Faire garder ses enfants pendant les prochaines vacances sans faire appel à une nounou

Les vacances d'octobre semblent encore un peu loin, et pourtant. Lorsque l'on continue de travailler, il est parfois nécessaire de faire garder ses enfants dans des espaces d'accueil collectif, comme des centres aérés. Dans les Alpes-Maritimes, cela peut s'avérer être un parcours du combattant.

A Nice, obtenir une place pour son enfant dans un centre de loisirs pour les vacances scolaires se fait via internet, à date fixe selon son quartier. Beaucoup de témoignages vont dans le même sens : il ne faut pas rater le moment M, le jour J et l'heure H. Très vite, les places - limitées - sont prises d'assaut. Au point que certains n'hésitent plus à se connecter sur plusieurs appareils. Ou à demander une place dans une commune limitrophe. Se tourner vers une structure privée revient en général beaucoup plus cher.

En général, car des structures proposent des créneaux pendant les vacances aux petits Niçois qui sont plutôt bon marché. Comme la structure La Providence dans le Vieux-Nice qui accueille en particulier les ados **ou l'Espace Magnan** dans le quartier du même nom.

A Cannes, les inscriptions pour les prochaines vacances scolaires dans accueils municipaux sont là aussi déjà closes. Même chose à Grasse, où les prochaines inscriptions sont possibles pour les vacances de...février.

