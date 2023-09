Journée du tourisme : être content d'habiter un département aussi visité que les Alpes-Maritimes

On peut se réjouir que les Alpes-Maritimes soient un département touristique. Et même en profiter : rencontrer des personnes venues d'ailleurs et d'échanger avec elles. On bosse parfois grâce à elles. Enfin, on peut être fier de voir que la Côte d'Azur soit aussi séduisante, non ?

Illustration - Sur le littoral, dans le moyen-pays ou haut-pays : les touristes sont nombreux à venir dans les Alpes-Maritimes © Getty