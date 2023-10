Rencontrer des fantômes dans les Alpes-Maritimes

Électroménager : acheter d'occasion, s'en débarrasser, le faire recycler....

Dans les Alpes-Maritimes, on peut donner son électroménager usagé plutôt que de le jeter. Il sera recyclé par un organisme à Carros. C’est bon pour la planète et le débarras, c'est gratuit ! Vous pouvez aussi acheter du seconde main ! L'électroménager écolonomique : possible ?