Biot et la fête patronale de la Saint-Julien pour cette fin août

Tout ce week-end (du 25 au 28 août), Biot et ses habitants se réunissent pour célébrer leur patron, Saint Julien. 4 jours de fêtes, entre traditions et modernité, portées par la jeune génération et sa Commune Libre de La Catastrophe !

Ce dernier week-end d'août, Biot célèbre la fête patronale de la Saint Julien, fête religieuse et traditionnelle du paysage maralpin. Entre concours de boules, concert d'artistes locaux, ou encore course cycliste... Le programme est riche et varié, entre tradition et modernité.

L'histoire de Saint Julien à Biot : retour vers le passé

Si la tradition s'est modernisé ces dernières décennies, la fête patronale (très ancienne !) s'appuie sur la présence de Saint Julien, religieux dont les reliques furent découvertes au XVIIIe siècle sur la commune de Biot. La fête du patronage perpétue depuis plusieurs siècles une procession avec la statue de Saint Julien à l'église du village.

La tradition veut que la procession se passe à la fin août, lors de la fête en question et qu'une foule massive de biotois, d'animaux, de musiciens accompagne le buste pour une messe au sein de l'église du vieux-village.

Une fête religieuse, populaire pour rassembler les biotois

Ces 25, 26, 27 et 28 août, la ville de Biot et les nombreuses associations locales s'organisent pour faire vivre cette fête au sein même du village. Ces quatre jours, Saint Julien est célébré avec des compétions de boules (Boule Amicale Biotoise), des processions, une course cycliste des verriers (Vélo Sprint Biotois), un pique-nique géant ou encore un concert d'artistes locaux.

Si Josette Roux, Présidente de l'Amicale Biotoise des traditions coordonne l'aspect historique de la Saint Julien, la jeune génération menée par la Commune Libre de la Catastrophe prend le flambeau pour l'organisation de l'Aubade provençale en ouverture des festivités.

+ d'infos

Toutes les infos, le programme est sur le site de la ville de Biot.