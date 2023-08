Ces artistes célèbres sur la Cote d'Azur

Tom Obry raconte les histoires de la Côte d'Azur et vous dit ce qui va vous intéresser si vous la visitez. Avec le compte Instagram Nicestorique, il est "plus léger qu'un cahier et moins lourd qu'un prof". Il raconte cette fois le passage d'artistes (avec un grand A) sur Nice.

Illustration - Des artistes célèbres ont vécu à Nice, notamment des musiciens © Getty

Des rues portent leur nom à Nice. Vous vous êtes peut-être un jour demandé pourquoi il y a, à Nice, une rue Paganini, Berlioz, Matisse (pas la voie ...) Le point commun de tous ses noms ? Ce sont des artistes célèbres qui ont vécu et ont été inspirés par la Côte d'Azur.

