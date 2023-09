JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : parcours "matissien" à Vence

Pour la 40e édition des Journées Européennes du Patrimoine, France Bleu Azur et Richard Marcovecchio se rendent à Vence pour le futur "parcours matissien" : l'Espace muséal Matisse, la chapelle du Rosaire et enfin la Villa "Le Rêve".

Pour les Journées Européennes du Patrimoine le choix est faste dans les Alpes-Maritimes. Le choix de Richard Marcovecchio pour ce dimanche 17 septembre est de vous convier à découvrir le parcours de vie du peintre Henri Matisse, à Vence. Oui, l'un des plus grands peintres du XXe siècle a vécu à Vence près de 6 ans et a marqué durablement son passage.

La Villa "Le Rêve" ou la vie d'artiste de Matisse à Vence

De 1943 à 1949, Henri Matisse s'est séjourné dans cette magnifique Villa, notamment en période de convalescence alors malade. Durant cette période, il n'a rien perdu de sa créativité, bien au contraire. Le peintre impressionniste a su trouver l'inspiration dans cette villa, qui inspirera même la collection des " intérieurs de Vence ".

La chambre-atelier de Matisse dans sa villa vençoise © Radio France - RMarcovecchio

Si pendant ses années à Vence, Henri Matisse travaille, créé, s'essayer à d'autres formes artistiques. À la demande des sœurs dominicaines du couvent voisin, il se lance dans la création d'une œuvre architecturale : la Chapelle du Rosaire.

« L'aboutissement de toute une vie de travail » !

Pour l'artiste, ce travail dans la chapelle vient synthétiser l'ensemble des travaux artistiques de son Œuvre, tant pour la céramique, que les vitraux ou encore l'agencement en son sein. Plus que des mots, allez voir cette chapelle d'exception qui vaut le coup d'œil et le temps de s'y arrêter ! Les Sœurs Dominicaines vous invitent à assister aux offices religieux qui sont célébrés dans la chapelle du Rosaire et pour les non-croyants la chapelle reste ouverte avec un espace muséale.

L'intérieur de la chapelle du Rosaire, la chapelle de Matisse © Radio France - RMarcovecchio

La Fondation du Patrimoine à la rescousse de la Villa "Le Rêve"

Les Journées Européennes du Patrimoine sont depuis quelques années "couplées" avec le loto du Patrimoine, dont le principe est le suivant : un ticket de jeu à gratter à 3 euros pour gagner 17 millions et restaurer des sites patrimoniaux partout en France. Cette année, dans le département des Alpes-Maritimes, la Villa "Le Rêve", où vécut le peintre Matisse dans les années 40 a été sélectionné pour recevoir une somme autour de 200.000 à 300.000 euros.

À lire aussi Loto du patrimoine : un ticket à 3 euros pour gagner 17 millions et rénover La villa Matisse à Vence

"La ville de Vence porte le projet de rénover et d’aménager la Villa le Rêve, afin d’offrir aux visiteurs l’expérience unique de découvrir le lieu-même où l’artiste a vécu et créé ses œuvres. Une partie du site sera dédié à la découverte de Matisse au sein de la villa avec notamment la création du volume à l’identique de la chambreatelier de Matisse, et une reconstitution permettant de récréer l’atmosphère de la pièce du vivant de l’artiste" explique-t-on dans le dossier destiné à la Fondation du Patrimoine.

Dans quelques semaines, une souscription sera ouverte au grand public auprès de la Mission Stéphane Bern, pour que chacun puisse devenir mécène et s'associer à ce très beau projet ! Toutes les infos juste en dessous.